تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية المسيحية بوزارة التعليم

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نظم قطاع التعليم بالوزارة برئاسة الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم المسابقة الثقافية المسيحية، حيث شارك في المسابقة نحو 15 ألف متسابق من الطلاب والمعلمين والقيادات التعليمية من بينهم طلاب من أصحاب القدرات الخاصة.

من جانبها ، أوضحت الدكتورة راندة شاهين، أن المسابقة لقيت اقبالا كبيراً من المشاركين وأشارت أن ذلك يأتي في اطارالوزارة متمثلة في قطاع التعليم على الاهتمام بتنمية القدرات الثقافية للطلاب ودعمهم فى كافة المجالات العلمية والقافية والرياضية والفنية، وإعدادد شخصيات تستطيع مواجهة تحديات العصر، وترسيخ الهوية الدينية والمفاهم الصحيح ونشر قيم التسامح ، لافتة أن المسابقة المسيحية الثقافية، تضمنت دراسة كتابية مسيحية، ومحفوظات دينية، وأبحاث كنسية، وشارك فيها طلاب المراحل التعليمية المختلفة والمعلمين وذوى الاحتياجات الخاص.

حيث تم تكريم الطلاب الفائزين على مستوى الإدارة التعليمية، ومنح شهادات التقدير وهدية تذكارية لكل فائز والتقطوا الصور التذكارية.