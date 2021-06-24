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السكرتير العام يتابع تطورات العمل في مشروعات الصرف الصحي بحي الضواحي ببورسعيد

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السكرتير العام يتابع تطورات العمل في مشروعات الصرف الصحي بحي الضواحي ببورسعيد السكرتير العام يتابع تطورات العمل في مشروعات الصرف الصحي بحي الضواحي ببورسعيد

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قام اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، بتفقد العمل بموقع مشروعات تطوير حي الضواحي ١و ٢ و٣ الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبى.

جاء ذلك بحضور مهندسة أمل حامد الألفي، مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية، والمهندس بلال أحمد، من مكتب الدعم الفني الأوروبي والشركة الهندسية المنفذة للأعمال، حيث يجري تنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق السيدة خديجة أ وب وزمزم والحراسات وطريق الشاحنات.

وأكد السكرتير العام الالتزام الكامل باشتراطات العمل بالمشروع وسرعة إنجازه طبقًا للمواصفات، وذلك ضمن مشروعات المحافظة في مجال الصرف الصحى لاستيعاب المشروعات الجديدة وحل مشكلات الصرف الصحى في عدد من المناطق بحى الضواحى.

كما تفقد «الشاهد» أعمال رفع كفاءة وصيانة مدرسة عاطف السادات، والتى تأتى في خطة تطوير عدد من المدارس بحى الضواحى.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية أولًا بأول للمشروعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها ببورسعيد.

المصرى اليوم

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