انتظام الامتحانات بكليات جامعة جنوب الوادي

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الخميس، انتظام امتحانات نهاية العام الخميس بكليات الصيدلة والاعلام والتربية بقنا والتربية الرياضية والعلوم والهندسة والزراعة والتربية النوعية وطب الفم والاسنان والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات والتربية بالغردقة والمعهد الفني الصحي والمعهد الفني للتمريض.

و أشار رئيس الجامعة إلى توفير الهدوء داخل لجان الامتحانات وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد مع الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات من قبل الجميع وتوفير اقصى درجات الانضباط داخل اللجان وتوفير كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء أعمال الامتحانات.

أدى الامتحانات اليوم الخميس طلاب الفرقة الخامسة إكلينك بكلية الصيدلة والفرقة الثانية بكلية الاعلام وطلاب الفرقة الثانية والرابعة بكليات التربية بقنا والتربية الرياضية والتربية النوعية والتربية بالغردقة وطلاب الفرقة الأولى والثالثة بكلية العلوم وطلاب الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة وطلاب الفرقة الأولى والثانية بكلية الزراعة وطلاب الفرقة الثانية والثالثة بكلية طب الفم والاسنان وطلاب الفرقة الأولى والرابعة والخامسة بكلية العلاج الطبيعي وطلاب الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات وطلاب الفرقة الأولى والثانية بالمعهد الفني الصحي وطلاب الفرقة الأولى والثانية خاص بالمعهد الفني للتمريض.