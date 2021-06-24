محافظ الفيوم يُكرّم مدير التأمين الصحي السابق: نموذج مشرف للقيادات النسائية

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كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الخميس، الدكتورة هبة عاطف مدير فرع الفيوم للتأمين الصحي السابق، بعد صدور قرار رئيس الهيئة وعودتها لمقر عملها برئاسة هيئة التأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم.
أشاد محافظ الفيوم- خلال التكريم- بجهود الدكتورة هبة عاطف المتميزة خلال الفترة الماضية، خاصة عملها الجاد وتفانيها في آداء الواجبات والمهام وتنظيم العمل، خاصة خلال ذروة تفشي الإصابة بفيروس كورونا.
كما أشاد المحافظ بجهودها في تطوير القطاع الصحي، مشيراً أن مدير التأمين الصحي السابق نموذج مشرف للقيادات النسائية، كما انها أدارت منظومة التأمين الصحي بكفاءة خلال أزمة كورونا، مقدما تهانيه القلبية للدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحي الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله لمواصلة الارتقاء بفرع التأمين الصحي الذي يخدم قطاعا عريضا من مواطني الفيوم.
وثمن «الأنصاري» جهود جميع الفرق الطبية بالمحافظة باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة تلك الجائحة التي ألمت بالبلاد، حيث كانوا صفاً واحداً، وتفانوا في خدمة المرضى غير عابئين بما قد يواجهونه من مخاطر.