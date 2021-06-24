وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير مستشفى «أولاد صقر» بتكلفة ١.٢٥ مليون جنيه

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، مستشفى أولاد صقر المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وكذلك أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي، ضمن خطة وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، لرفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية والمعامل، بتكلفة تقديرية بلغت مليون و٢٥٠ ألف جنيه دعما من ميزانية المديرية.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على جميع أماكن التطوير، والأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية أثناء أعمال التطوير، لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضي، وتابع وكيل الوزارة أعمال التشطيبات الجاري تنفيذها بالأقسام الطبية ضمن أعمال التطوير، ووجه ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل الانتهاء من الأعمال وتسليمها، مكلفاً مدير إدارة التخطيط بالمديرية بمتابعة ذلك بصورة يومية بالتنسيق مع المكتب الاستشاري، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمستشفي، في خلال أيام لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، لصالح المرضي والمواطنين بمركز ومدينة أولاد صقر.



كما قام وكيل الوزارة بالمرور على المركز المخصص لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفي، لمتابعة انتظام سير العمل، ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والذي تم تخصيصه ضمن مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة، والبالغ عددهم حتي الآن ٢٢ مركز بمختلف المراكز والمدن، وذلك تيسيراً على المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة والسكان، كما تفقد وكيل الوزارة قسم الكلي الصناعي، وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي وحرص على الإستماع إليهم، والتأكد من عدم وجود أي شكوي لديهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.