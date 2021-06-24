إصابة مراقب بالدبلومات الفنية في حريق بالمنيا

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أصيب قطب زين قطب، مراقب بامتحانات الدبلومات الفنية، بمركز أبوقرقاص، الخميس، بحروق متفرقة بالجسم، في اندلاع حريق شارع الجمهورية بابوقرقاص، وأثناء سيرة إلى اللجنة.

تم نقل المصاب إلى مستشفي التأمين الصحي بالمنيا، لتلقي العلاج، وقام المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يرافقه الدكتور بهاء حسن مدير إدارة أبوقرقاص التعليمية والمهندس حامد الشريف مدير التعليم الفني وأمين صندوق النقابة العامة للمعلمين ومؤمن الخطيب أمين النقابة الفرعية بالمنيا بالتوجه إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا للاطمئنان على صحة المراقب.