المشدد ١٠ سنوات لمتهمين سرقا «محمول» من مواطن بالاكراه بالأزبكية

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قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد ١٠ سنوات لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من مواطن بالاكراة في منطقة الازبكية بالقاهرة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمه السرقة بالاكراه.

البداية ألقت مباحث الازبكية القبض على المتهمين وهما في حالة تلبس وكان بحوزتهما سلاح أبيض ،وكشفت التحقيقات عن أنهما استغلا سير المجنى عليه بمفرده واقتربا منه ،وسأله المتهم الأول عن التوقيت وعند النظر في هاتفه المحمول أشهر الثانى سلاح أبيض كان بحوزته.