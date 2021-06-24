محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية ويشيد بالمنظومة التعليمية بالمحافظة

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كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أوائل الشهادة الإعدادية وعدد من مديري المدارس، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ، التهنئة، خلال كلمته، لأوائل الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن التعليم من الملفات التي وضعها في مقدمة أولوياته منذ توليه مهام منصبه، كونه ملف أساسي لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإعادة بناء الشخصية المصرية، لذلك تم التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، معربًا عن فخره بأن أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد من المدارس الحكومية.

حصلت على المركز الأول: عائشة معتز محمد على، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والمركز الثاني: مريم محمد حسنين، مدرسة القابوطي الإعدادية بنات، والثالث: بسمله زكريا فوزي، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية بنات، والرابع: بسمله ياسر محمد أحمد، مدرسة المشير الإعدادية بنات، والخامس: سماح سامح محمد محمد جودة، مدرسة التحرير الإعدادية بنات، والسادس: فاتن السيد ابو الفتوح، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية بنات، والسابع: فاطمة أيمن شفيق، مدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة، والثامن: مريم أحمد عبد الرحمن، مدرسة المشير الإعدادية بنات، والتاسع: مريم أحمد عبد المنعم صبحي، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، والعاشر: سما وائل فوزي محمد راضي، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والحادي عشر: شريف محمد أحمد محمد على، مدرسة بورسعيد الرسمية للغات.