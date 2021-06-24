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بعد إصابة اليعقوبي بكورونا .. تأكد غياب 3 لاعبين عن الترجي أمام الأهلى

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بعد إصابة اليعقوبي بكورونا .. تأكد غياب 3 لاعبين عن الترجي أمام الأهلى بعد إصابة اليعقوبي بكورونا .. تأكد غياب 3 لاعبين عن الترجي أمام الأهلى

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كشف مسؤولو نادى الترجي التونسي أن التحاليل الأخيرة التي أجراها لاعبو الفريق كشفت عن إصابة المدافع محمد على اليعقوبي بفيروس كورونا، وهو ما فرض عليه التخلف عن رحلة اليوم الخميس إلى القاهرة.

ويعني ذلك أن فريق باب سويقة سيكون محروما من خدمات محمد على اليعقوبي، السبت القادم، في لقاء الأهلي المصري بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما تغيب عن رحلة القاهرة غيلان الشعلالي الذي لم يشف من إصابته العضلية، وحسين الربيع الذي ما يزال في الحجر الصحي بسبب إصابته بكورونا منذ أسبوع ما جعله يكون خارج القائمة في لقاء الذهاب.

المصرى اليوم

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