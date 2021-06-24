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«ثورة 30 يونيو بناء وطن وتصحيح المسار» ندوة جمعية الجديدة الاثنين المقبل

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«ثورة 30 يونيو بناء وطن وتصحيح المسار» ندوة جمعية مصر الجديدة الاثنين المقبل «ثورة 30 يونيو بناء وطن وتصحيح المسار» ندوة جمعية الجديدة الاثنين المقبل

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تنظم جمعية الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ندوة بعنوان «ثورة 30 يونيو.. بناء وطن وتصحيح المسار»، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

تقام الندوة يوم الاثنين المقبل ( 28 يونيو) في الساعة 11 صباحا بمكتبة مصر الجديدة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، ويتحدث في الندوة الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة اللواء اركان حرب فؤاد فيود نائب مدير الشؤون المعنوية، واللواء سامي الخولي قائد سلاح الاشارة سابقا واحد ابطال حرب اكتوبر، ودكتور نبوية عبدالصمد باحث بوزارة المالية .

وقال الدكتور نبيل حلمى إن الندوة تلقى الضوء على أبرز سمات السياسة المصرية في هذه الحقبة من التعامل مع الإرهاب والفكر المتطرف كقضية ذات أولوية قصوى، وعلاقتها المباشرة بالأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة مثل سوريا وليبيا، والقضايا الدولية متعددة الأطراف، وقضايا الاقتصاد والتعاون الدولى، وعلاقات مصر الخارجية على المستويين الثنائي والجماعي، خاصة بعد أن نجحت الجماعة الإرهابية في قطع العلاقات الإستراتيجية مع سائر دول الخليج.

المصرى اليوم

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