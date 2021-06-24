وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ«أبنائنا في الخارج»

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أناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، في اعتماد نتيجة امتحان الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ«أبنائنا في الخارج» للعام الدراسي 2021/2020م.

كما اعتمد وكيل الأزهر نتيجة امتحانات الدورالأول لـ«أبنائنا في الخارج» لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حتى الصف الثاني الثانوي. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2021/2020م، من الشهادتين الابتدائية والإعدادية وصفوف النقل حتى الصف الثاني الثانوي، 1566 طالبًا وطالبة في 64 دولة حول العالم.

وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 98.5%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 95.5%. هذا وقد أعرب فضيلته عن خالص التهنئة لأبنائنا في الخارج، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في البلاد التي يقيمون فيها.