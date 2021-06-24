أخبار عاجلة

بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة -
اقتصادي لـ"سبق": فرص الاستثمارات السعودية في عُمان تقدر بـ 15 مليار ريال -
لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة -
الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد -
جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13» -
ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا -
العربي بدر: الأهلي لم يتحدث معي بشأن العودة -
تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد -
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. كوورة

برشلونة يعلن عن غياب مطول للاعبه ديمبيلي بسبب الاصابة

Print
برشلونة يعلن عن غياب مطول للاعبه ديمبيلي بسبب الاصابة برشلونة يعلن عن غياب مطول للاعبه ديمبيلي بسبب الاصابة

أعلن نادي برشلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة لمنتخب بلاده ضد المجر في كأس أوروبا، يحتاج إلى جراحة من المتوقع أن تبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وقال النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن الفحوصات التي أجريت لديمبيلي، أظهرت "خلعا في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى"، ما يتطلب خضوعه لجراحة.
ديمبيلي يخضع لجراحة جديدة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة
 

أعلن نادي برشلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة لمنتخب بلاده ضد المجر في كأس أوروبا، يحتاج إلى جراحة من المتوقع أن تبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وقال النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن الفحوصات التي أجريت لديمبيلي، أظهرت "خلعا في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى"، ما يتطلب خضوعه لجراحة.


وذكر مصدر مقرب من ديمبيلي، أن اللاعب البالغ 24 عاما، والذي غادر الفرنسي بعد الإعلان أن إصابته ستبعده حتى نهاية بطولة كأس أوروبا الحالية، قد يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر تقريبا.

وهذه هي الإصابة الثانية المماثلة التي يتعرض لها ديمبيلي، بعدما أصيب بتمزق في وتر فخذه الأيمن في فيفري 2020.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو في أوت 2017، وهو ثاني أعلى رسم دفعه النادي الكتالوني للاعب، عانى "دمبوز" من سلسلة إصابات في أوتار الركبة.

وتعرض في الموسم الأخير إلى إصابة واحدة، وخاض 44 مباراة مع برشلونة وسجل 11 هدفا.

المصدر: وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو