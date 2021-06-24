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الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا .. موسيماني يتحدث عن معركة الحسم

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الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا .. موسيماني يتحدث عن معركة الحسم الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا .. موسيماني يتحدث عن معركة الحسم

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق يحضران غدًا الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العودة لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت على استاد الأهلي we السلام.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء غد الجمعة، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة.

ويعقبه في الثامنة والنصف مساءً المؤتمر الصحفي للترجي التونسي ويتحدث فيه معين الشعباني المدير الفني ومعه كابتن الفريق عن المباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي، في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي we السلام؛ استعدادا لمباراة الترجي، وسيكون المران مفتوحا لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منه.

وبعد ذلك يخوض فريق الترجي مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة على ملعب الأهلي we السلام، الذي يستضيف المباراة، وسيكون مفتوحا لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي، بهدف نظيف سجله محمد شريف، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية الأسبوع الماضي.

ويسعى الأهلي خلال مباراة الغد لتحقيق الفوز وحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، واستكمال مشوار الدفاع عن لقبه الإفريقي.

المصرى اليوم

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