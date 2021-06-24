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اتحاد الكاراتيه: مؤتمر صحفي لاستضافة بطولة البريميرليج للكاراتيه

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اتحاد الكاراتيه: مؤتمر صحفي لاستضافة مصر بطولة البريميرليج للكاراتيه اتحاد الكاراتيه: مؤتمر صحفي لاستضافة بطولة البريميرليج للكاراتيه

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يعقد الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، في السادسة مساء غد الجمعة مؤتمرا صحفيا في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور وفد من الاتحاد الدولي للعبة للحديث عن استعدادات لاستضافة بطولة البريميرليج الدولية التي ستقام في سبتمبر المقبل.

وسيحضر المؤتمر كل من استبيان بيريز المشرف على بطولات البريميرليج ورئيس لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي للكاراتيه وكذلك دارين دي لابينيا عضو قنوات الاتصال بالاتحاد الدولي للعبة.

أكد الدهراوي أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستضافة واحدة من أقوى من البطولات الدولية خاصة وأن جميع الإمكانيات متوافرة لاستضافة هذا الحدث العالمي والخروج به في أفضل صورة ممكنة.

أضاف أن هناك تنسيق كامل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بكافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم.

أوضح الدهراوي أن مصر تحتضن بطولة البريميرليج للمرة الأولى في تاريخها لذا فإن مجلس الإدارة يسعى لأن يثبت للجميع أن مصر قادرة على استضافة أقوى البطولات العالمية.

المصرى اليوم

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