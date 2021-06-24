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رسميًا.. يويفا يلغي قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الأرض

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رسميًا.. يويفا يلغي قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الأرض رسميًا.. يويفا يلغي قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الأرض

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الخميس 24-6-2021 إلغاء أفضلية قاعدة الهدف المسجل في أرض المنافس في جميع المسابقات الأوروبية بدء من الموسم المقبل.

وأصدر يويفا بيانًا أكد خلاله أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اعتمدت هذا القرار اعتبارا من هذا الصيف.

وكانت تستخدم قاعدة التسجيل خارج الأرض للحسم في حالة تعادل الفريقين في مباراتي الذهاب والإياب في المسابقات الأوربية منذ عام 1965.

وسيتم اعتماد النظام الجديد في المواجهات التي يسجل فيها الفريقان نفس عدد الأهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب ولن يتم تحديدها بناءً على عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتم استبدالها بشوطين إضافيين لمدة خمسة دقيقة لكل منهما ثم ركلات الترجيح.

المصرى اليوم

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