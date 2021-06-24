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أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، لم يتواصل نهائيًا مع أي مسؤول داخل الزمالك، هو أو محاميه خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن كل ما أشيع خلال الفترة الماضية عن وجود مفاوضات أو اتصالات قد تمت مع اللاعب أو وكيله لا أساس لها من الصحة.

وأشار لبيب إلى أن في حالة قيام فرجاني ساسي أو محاميه بالاتصال بأي مسؤول داخل النادي سيتم تحديد معه جلسة للتفاوض.

وشدد رئيس الزمالك على أن اللجنة لا تمانع في تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي إذا رغب، باعتباره لاعبا مميزا ومهما في صفوف الزمالك، ولكن دون مغالاة مالية من جانبه وبما يتناسب مع إمكانيات النادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة المقاصة في الدورى، بعدما منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأربعاء بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.