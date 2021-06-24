حزب الأغلبية في البرلمان يعلن التقدم بقانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي

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أعلن حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في مجلس النواب، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى .

وقال الحزب في بيان صادر منذ قليل: في إطار ما يقوم به حزب مستقبل وطن، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة؛ فقد تم رصد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش- والتحرش الجنسي تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص وقد استقر الحزب على التقدم- من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب- بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.