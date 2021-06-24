«الثقافة» تحتفل بمشوار سمير الفيل

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يقيم منتدي الثقافة والإبداع الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الأحد 27 يونيو، بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج بدمياط، ندوة بعنوان «مبدعون وجوائز.. رحلة الأديب سمير الفيل».

تأتي الندوة احتفاء بالكاتب الكبير سمير الفيل، والذي حصل مؤخرا على جائزة ساويرس للقصة القصيرة فرع الكبار، وخلال الندوة يتحدث الأديب الكبير سمير الفيل عن مشواره الأدبي الثري والجوائز التي حصل عليها، ويحاوره الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدي.

ولد سمير الفيل بمحافظة دمياط في 16 يناير 1950، له العديد من الأعمال الروائية والشعرية والمسرحية، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة عام 2016 عن مجموعته القصصية «جبل النرجس»، جائزة يوسف أبورية عن مجموعته القصصية «حمام يطير»، كما ترجمت العديد من نصوصه إلى اللغة الإنجليزية.

يهدف ملتقي الثقافة والإبداع إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، والمساهمة في استراتيجية مصر 2030 خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، ويتخذ المنتدي والذي يقام شهريا أكثر من شكل بين ندوات ومحاضرات وموائد مستديرة.