تفاصيل جديدة في مفاوضات هيئة قناة السويس مع مُلاك سفينة «إيفر جيفن»

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كشف مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس عن تفاصيل مثيرة في عملية التفاوض التي تتم بين مُلاك السفينة البنمية إيفر جيفن، والمملوكة لشركة يابانية من جانب، وبين هيئة قناة السويس من جانب آخر.

وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- عما وصفه بالمفاوضات المُجهدة مع مُلاك السفينة ودخول نادي الحماية الدولي ومقره لندن على خط المفاوضات بعد إخطار شركات التأمين العالمية المُشاركة في التأمين على السفينة ضد المخاطر، إن ضغوط كبيرة مارستها الشركات العالمية المالكة للبضائع على سفينة إيفر جيفن والتي تصل إلى نحو 18 ألف حاوية بإجمالي حمولات تصل إلى نحو ربع مليون طن، مشيرة إلى أن توقف السفينة منذ 23 مارس الماضي وحتى الآن تسبب في خسائر فادحة لها، وتأخر تسليم البضائع للعملاء، لافتة إلى أن من بين تلك الشركات شركة نايك الأمريكية الشهيرة، وغيرها.

وأضاف المصدر أن ممارسة الشركات ضغوط بجانب ضغوط هيئة قناة السويس لسرعة حسم موقف الشركة من الدفع للقيمة التي حددتها هيئة قناة السويس وهي 550 مليون دولار، كما كان لإجراء عدد من عملاء هيئة قناة السويس اتصالات لتقريب وجهات النظر بين المُلاك وبين الهيئة له عوامل حاسمة في التفاوض الأخير، ورضوخ الشركة المالكة للسفينة لمطالب هيئة قناة السويس مع تخفيض قيمة التعويض المحدد وهو 550 مليون دولار.

وتحدث مسؤول بلجنة التفاوض عن أن القيمة التي وافقت عليها الشركة تتراوح بين 250 إلى 400 مليون دولار، وأن هيئة قناة السويس رفضت في البداية لكنها تعهدت ببحث العرض على أن يُدفع 200 مليون جنيهًا نقدًا، ثم الاتفاق في باقي مبلغ التعويض على ضمانات مالية يدخل على التعهد بها نادي الحماية الدولي، وشركات التأمين وتعهد حكومي.

وأعلن المصدر أنه سيتم إخطار المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بكل التفاصيل للإتفاق النهائي لإغلاق القضية مع الإفراج عن السفينة خلال الأيام المقبلة، قبل يوم 4 يوليو موعد الجلسة المحددة بالقضية.

وما زالت السفينة تقبع تحت الحجز التحفظي بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية في انتظار الإفراج عنها.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الأسبوعين الماضيين شهدا مفاوضات مكثفة مع الشركة المالكة للقناة، وحاولنا الوصول إلى حل من خلال التفاوض بدلا من المحكمة، واتفقنا على هذا الأمر مراعاة لمصلحة الملاك، ووضعنا في الحسبان أيضًا العلاقات السياسية مع اليابان ومصالح التجارة العالمية، ووجدنا أنه من الضروري تسهيل الأمر، وتوصلنا إلى اتفاق مبدئي ونضع اللمسات الأخيرة فى التسوية النهائية.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: أن التسوية سينتج عنها حصولنا على حقوقنا والإفراج عن السفينة، أي أننا حافظنا على حقوق القناة، وهنوقع الاتفاقية والمركب ستسافر الأسبوع القادم.

هيئة قناة السويس

هيئة قناة السويس