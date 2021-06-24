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بتكلفة 3 ملايين جنيه .. رصف 29 شارعًا بحي الجمرك في الإسكندرية (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالإسراع في إنهاء أعمال رصف الشوارع بنطاق جميع الأحياء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية المخصصة لرصف الطرق بالمحافظة للعام الجاري، مؤكدا أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأكد المحافظ أنه استجابة لمطالب أهالي حي الجمرك فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة برصف ٢٩ شارعا من شوارع حي الجمرك خلال العام الحالي بتكلفة إجمالية تقدر بـ٢ مليون و٩٩٣ ألف جنيه، وتم الانتهاء من رصف ٢٥ شارعا منها، ويجري العمل على استكمال أعمال الرصف بـ٤ شوارع أخرى وبلغت نسبة الإنجاز بها ٩٠٪ ومن المقرر الانتهاء من رصف الأربعة شوارع المتبقية خلال ١٠ أيام وهى (حارة آغا الشاعر، ومحمد آغا مكرم، يوسف الجعراني، وشارع الإشراف).

ووجه «الشريف» بضرورة تنفيذ كل أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية، مشددا على تسهيل الأعمال وإنجازها في أسرع وقت ممكن.

بتكلفة 3 مليون جنيه .. رصف ٢٩ شارع بحي الجمرك والانتهاء من 25 فى الاسكندرية (صور)
بتكلفة 3 مليون جنيه .. رصف ٢٩ شارع بحي الجمرك والانتهاء من 25 فى الاسكندرية (صور)
بتكلفة 3 مليون جنيه .. رصف ٢٩ شارع بحي الجمرك والانتهاء من 25 فى الاسكندرية (صور)
بتكلفة 3 مليون جنيه .. رصف ٢٩ شارع بحي الجمرك والانتهاء من 25 فى الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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