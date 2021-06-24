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"الآسيوي": مواجهات الهلال والنصر والفرق الإيرانية على ملاعب محايدة

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في دور الـ16 من دوري أبطال القارة ووفقًا لقرار محكمة "كاس"

وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد إقامة مباراة الهلال مع الاستقلال الإيراني، ومباراة النصر مع تراكتور الإيراني، على ملاعب محايدة.

وتضمن الخطاب تحديد مواعيد المباريات التي ستقام في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على النحو التالي: الهلال الاستقلال: 13 سبتمبر 2021، النصر تراكتور: 14 سبتمبر 2021.

واستند الاتحاد الآسيوي في قراره على قرار محكمة "كاس" بشأن إقامة مباريات الفرق والإيرانية على ملاعب محايدة.

وكانت الفرق الإيرانية قد لعبت مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 مايو الماضي في الرياض، وهو ما اعتبره الاتحاد الآسيوي "استثناء" بسبب ظروف جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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