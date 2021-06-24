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"العيسى" يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي آفاق التعاون

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استعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة العربية السيد دانيال بنيام، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السيدة مارتينا سترونغ، والمسؤولة السياسية بالسفارة الأمريكية لدى المملكة السيدة إليزابيث نورمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون بين الجانبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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