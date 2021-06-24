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"العواد" يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية

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بحثا التعاون المشترك بين البلدين في حقوق الإنسان

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بينام.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

ونوه "العواد" بجهود المملكة العربية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وما تحقق مؤخرًا من إصلاحات وخطوات رائدة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية, وذلك وفق توجيهات القيادة وفي ظل رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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