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افتتاح معهد لطلاب ثانوي لدراسة الكتاب المقدس بمطرانية شرق المنيا

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افتتاح معهد لطلاب ثانوي لدراسة الكتاب المقدس بمطرانية شرق المنيا افتتاح معهد لطلاب ثانوي لدراسة الكتاب المقدس بمطرانية شرق المنيا

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أعلنت إيبارشية شرق المنيا للأقباط الارثوذكس، برئاسة اسقفها الانبا فام، عن افتتاح معهد ثانوي، واستقبال دفعه جديدة بمعهد القديس ابا هور، لدراسة الكتاب المقدس، خاص بطلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة والفنية دفعة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

وقال مصدر كنسي، أن الهدف من المعهد ،هو دراسة المخدوم، للكتاب المقدس بتمعن وتبسيط، يناسب مرحلته العمرية ،على أن يتولي عملية التدريس ،عدد من الآباء الكهنة والاكليريكين، لضمان صحة وسلامة التعليم، على ان يكون الدراسة، داخل بيت الأنبا بولا للمؤتمرات، بقرية نزلة عبيد

المصرى اليوم

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