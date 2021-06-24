أخبار عاجلة

بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة -
اقتصادي لـ"سبق": فرص الاستثمارات السعودية في عُمان تقدر بـ 15 مليار ريال -
لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة -
الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد -
جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13» -
ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا -
العربي بدر: الأهلي لم يتحدث معي بشأن العودة -
تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد -
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«بحوث التناسليات الحيوانية» تنظم ندوة حول تجميد وحفظ السائل المنوي في الخيول

Print
«بحوث التناسليات الحيوانية» تنظم ندوة حول تجميد وحفظ السائل المنوي في الخيول «بحوث التناسليات الحيوانية» تنظم ندوة حول تجميد وحفظ السائل المنوي في الخيول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية ورشة عمل حول «تجميد وحفظ السائل المنوي في الخيول وأحدث التقنيات في ذلك»، وقام بإلقاء المحاضرة البروفسير الفرنسي العالمي «جي دي لوم»، بحضور نخبة كبيرة من المهتمين بعلاج وتربية الخيول العربية.

وقال الدكتور هانى حسن، مدير المعهد، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الندوة تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة للحفاظ على الأصول الوراثية للخيول العربية، موضحًا أن الندوة تناولت آليات حفظ وتجميد السائل المنوي في الخيول وأحدث التقنيات العالمية، في حين أن استراتيجية التلقيح الاصطناعي في الخيول تهدف إلى حفظ وتنمية الإرث التراثي للخيول المصرية العربية الأصيلة.

وأضاف «حسن» أن تقنيات التلقيح الاصطناعي تسهم أيضًا في منع انتشار الأمراض التناسلية في الخيول، الأمر الذي يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا على صناعة الخيول في ، موضحًا أن الندوة تستهدف التوعية بالأمراض التناسلية للخيول والوقاية من هذه الأمراض بما يساهم في تطوير صناعة الخيول.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر

تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد

تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد