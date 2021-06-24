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هدد مسؤولو مصر للمقاصة بعدم إذاعة مباراة الفريق مع الزمالك، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ27، والمحدد لها يوم الاثنين المقبل.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة المقاصة، أن الفريق يعاني من أزمة مالية كبيرة، ويبحث عن حلول عاجلة من أجل تدارك المشكلة.

وقال المصدر: نعاني من أزمة مالية طاحنة ونخشى أن تؤثر الأزمة على نتائج الفريق، في ظل وجود مستحقات متأخرة مالية للاعبين والجهاز الفني، ونسعى أيضا لتنفيذ جميع الوعود التي قدمناها للاعبين.

وخاطب نادى المقاصة اتحاد الكرة والشركة الراعية للحصول على باقي المستحقات المالية حتى لا يضطروا لعدم إذاعة لقاء الزمالك المقبل يوم الإثنين في مسابقة الدوري الممتاز.