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جلسة جديدة اليوم بين زيزو وإدارة للتوقيع على العقد

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جلسة جديدة اليوم بين زيزو وإدارة الزمالك للتوقيع على العقد جلسة جديدة اليوم بين زيزو وإدارة للتوقيع على العقد

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نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي ، برئاسة حسين لبيب، في التوصل لاتفاق مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، لتجديد عقده وغلق ملف رحيله بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة خلال ساعات مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، لإنهاء الاتفاق رسميا وقيام اللاعب بالتوقيع على عقده الجديد الذي يمتد مع الأبيض حتي 2025، خصوصا أن عقد اللاعب كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل وكان يحق له التوقيع يناير المقبل.

من جانبه يعلن حسين لبيب رئيس اللجنة تفاصيل جلسته مع زيزو خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء من الاتفاق.

المصرى اليوم

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