أخبار عاجلة

بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة -
اقتصادي لـ"سبق": فرص الاستثمارات السعودية في عُمان تقدر بـ 15 مليار ريال -
لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة -
الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد -
جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13» -
ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا -
العربي بدر: الأهلي لم يتحدث معي بشأن العودة -
تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد -
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

اتحاد ألعاب القوى يهنئ على تتويج آيتن يحيى بـ«فضية» البطولة العربية

Print
اتحاد ألعاب القوى يهنئ الزمالك على تتويج آيتن يحيى بـ«فضية» البطولة العربية اتحاد ألعاب القوى يهنئ على تتويج آيتن يحيى بـ«فضية» البطولة العربية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم الاتحاد المصري لألعاب القوى برقية تهنئة للجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب، بعد حصد آيتن يحيى الميدالية الفضية للوثب العالي بالبطولة العربية التي أقيمت مؤخرا في تونس.

وأقيمت البطولة العربية لألعاب القوى في دولة تونس خلال الفترة من 15 إلى 22 يونيو الجاري.

والجدير بالذكر أن آيتن يحيى توجت بالميدالية الفضية في المشاركة الأولى لها في البطولة.

ويقود الجهاز الفني لألعاب القوى بنادي الزمالك الدكتور حمدي عبدالرحيم مديرا فنيا، وهيثم عبدالمجيد مدرب اللاعبة، حمدي السعدني وأسامة الزمر إداريين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون يرحل عن الزمالك بسبب فترة التوقف

كارتيرون يرحل عن الزمالك بسبب فترة التوقف

كارتيرون يصدم ثنائي الزمالك المعار

كارتيرون يصدم ثنائي الزمالك المعار

قرار من «المفوضين» في دعاوى مرتضى منصور ضد حل مجلس الزمالك .. التفاصيل

قرار من «المفوضين» في دعاوى مرتضى منصور ضد حل مجلس الزمالك .. التفاصيل

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد