المؤبد لعامل خطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكري، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لقيامه بخطف طفلة وهتك عرضها بالقوة.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة «ر. و» ومقيمة بدائرة المركز، باتهام المدعو «ع. م. ع»، ٢٣ عاما، عامل، ومقيم بدائرة المركز، بخطفها وهتك عرضها بالقوة.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات صحة الواقعة، وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بخطف الطفلة عن طريق التحايل بأن استدرجها لمسكنه زاعما إطلاعها على شىء، فأقصاها بعيدا عن ذويها، وقام بهتك عرضها بالقوة بأن استدرجها داخل إحدي غرف مسكنه، وحسر عنه ملابسه وملابسها ولامس مواطن عفتها، محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.