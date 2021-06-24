«حماس» تدين اغتيال ناشط سياسي وتَحُمل السلطة الفلسطينية المسؤولية

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أدانت حركة حماس بشدة اغتيال الناشط والمعارض السياسي«نزار بنات» نائب رئيس قائمة الحرية والكرامة للانتخابات التشريعية، وحملت الحركة السلطة الفلسطينية المسؤولية.

وقالت الحركة في بيان، الخميس، إن هذه الجريمة المدبرة والمنظمة تعكس نوايا وسلوك سلطة عباس وأجهزته الأمنية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني والنشطاء المعارضين وخصومه السياسيين.

وحمَلت الحركة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج الجريمة، مشيرة إلى أن دماء نزار بنات ستظل لعنةً تلاحق القتلة.

ودعت حماس، الشعب الفلسطيني وفصائله إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، واتخاذ قرارات وطنية جريئة ومسؤولة تجاه المسؤولين والضالعين في هذه الجريمة البشعة.

كما دعت الحركة إلى مشاركة وطنية وشعبية في تشييع الشهيد نزار بنات، وطالبت القوى والفصائل والمؤسسات الشعبية والمدنية والحقوقية، والعشائر الفلسطينية بأوسع تضامن مع ذوي الشهيد، ورفض الظلم والاستبداد.

وكان قد أعلن محافظ الخليل، جبرين البكري، عن وفاة نزار بنات، خلال اعتقاله من قبل الامن الفلسطيني، إثر مذكرة احضار من النيابة العامة، وذكر أن خلال اعتقاله تدهورت حالته الصحية، وتم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي، وتوفي، فيما أكدت عائلته أن قوة أمنية داهمت منزله فجرا وتعرض للضرب المبرح من حوالي 20 عسكريا، وتم اعتقاله حيا وهو يصيح..