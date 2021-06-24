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مدير «إف بي آي»: الولايات المتحدة تتعرض لـ«كم هائل وغير مسبوق من التهديدات»

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مدير «إف بي آي»: الولايات المتحدة تتعرض لـ«كم هائل وغير مسبوق من التهديدات» مدير «إف بي آي»: الولايات المتحدة تتعرض لـ«كم هائل وغير مسبوق من التهديدات»

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قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي، إن الولايات المتحدة تتعرض لـ«كم هائل وغير مسبوق من التهديدات».

وذكر راي، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الخميس، أن «الولايات المتحدة تواجه هجمات سيبرانية من والصين وإيران وكوريا الشمالية، وخطابات كراهية».

وأبرز أن «مكافحة الهجمات السيبرانية أولوية لنا، لأنها أصبحت شائعة وتأتي من أفراد وجماعات ودول».

وأشار إلى أميركا تتعرض «لكم هائل وغير مسبوق من التهديدات. موظفو وموظفات الإف بي آي مشغولون أكثر من أي وقت مضى».

وتابع: «كل يوم يتلقى موظفونا آلاف التهديدات، وعدد منها يشمل أبناءهم».

المصرى اليوم

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