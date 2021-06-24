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الرئيس الكوري الجنوبي عن «الزعيم الشمالي»: «صادق ومتحمس للغاية»

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الرئيس الكوري الجنوبي عن «الزعيم الشمالي»: «صادق ومتحمس للغاية» الرئيس الكوري الجنوبي عن «الزعيم الشمالي»: «صادق ومتحمس للغاية»

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قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، إنه يبذل قصارى جهده خلال الفترة المتبقية من حكمه لدفع عملية السلام في بلاده.

وأضاف خلال لقاء أجرته معه مجلة «تايم» الأمريكية، الخميس، أن «السلام الذي لدينا الآن هش للغاية، ومن الممكن أن يتزعزع في أي وقت».

فيما وصف شخصية الزعيم الكوري الشمالي بأنه «صادق ومتحمس للغاية، ولديه فكرة جيدة عما يحدث في العالم»، مشيرًا إلى أنه «يرغب في أن يحقق مستقبلًا أفضل لأولاده، ولا يرغب في نقل عبء الأسلحة النووية إلى أولاده».

كانت العلاقات الثنائية بين البلدين قد توترت ببعدما توترت مع الولايات المتحدة الأمريكية.

المصرى اليوم

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