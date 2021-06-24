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محافظ القاهرة يطالب بمحاصرة القائمين بتحصيل مبالغ في ساحات السيارات دون وجه حق

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محافظ القاهرة يطالب بمحاصرة القائمين بتحصيل مبالغ في ساحات السيارات دون وجه حق محافظ القاهرة يطالب بمحاصرة القائمين بتحصيل مبالغ في ساحات السيارات دون وجه حق

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وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة المختصة والمعنيين بإدارة أماكن انتظار السيارات للقيام بحملات يومية على كافة الشوارع والميادين وأمام النوادى الرياضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، وضبط أى دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء، وإحالة المخالفين للنيابة العامة مع قيام نواب المحافظ للمناطق الأربع بعرض تقرير دورى يومى بالحالات المخالفة التي تم اتخاذ الإجراءات بشأنها.

كما وجه المحافظ بأن تتولى الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات المتابعة بالأحياء متابعة تنفيذ هذا الإجراء بكل دقة وتطبيق القانون على المخالفين وذلك في إطار تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتطوير المنظومة بما يتفق مع أعمال تطوير الشوارع ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021.

المصرى اليوم

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