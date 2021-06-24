محافظ القاهرة: الانتهاء من إزالة منطقة «بطن البقرة» بنسبة 100%

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قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أنهت إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة بنسبة ١٠٠% .

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات صحفية، الخميس، أن أعمال الإزالة تمت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، مشيرًا إلى أنه تم إزالة ٨١١ عقار عشوائى بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين ١٨٤٩ أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة قامت بتغيير حياة ما يقارب ٢٠٠٠ أسرة إلى الأفضل، إلى جانب المساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي نقل إليها المواطنون بالأسمرات مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس).