مي سليم وميس حمدان تحصلان على الإقامة الذهبية بدبي: «بلدنا الثاني»

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أعلنت الفنانة مي سليم وشقيقتها ميس حمدان، حصولهما على الإقامة الذهبية من إمارة دبي، وعبّرت الفنانتان عن سعادتهما.

وقالت «سليم» عبر صفحتها الرسمية بـ«انستجرام»، الخميس، إن «إمارات العرب تفتح ذراعي الحب لكل مبدع ومثقف وحامل رسالة سامية، شرفتني اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الإقامه الذهبية».

وتابعت: «الشكر والعرفان لفارس الإبداع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحكومة دبي، بارك الله بسموه وحفظ الله إماراتنا حكامًا، شعبا وأرضًا».

وعبرت شقيقتها على حصولها على الإقامة الذهبية قائلة بـ«انستجرام»: «جزيل الشكر والعرفان لبلدي الثاني ومسقط رأسي دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي الموقرة على منحي الإقامة الذهبية على أرضها، حفظ الله إماراتنا حكومة وشعب».

أحدث جلسة تصوير للفنانة ميس حمدان - صورة أرشيفية

نشرت الفنانة مي سليم سيلفي مع شقيقتها الفنانة ميس حمدان - صورة أرشيفية

وقبلهما بأيام، حصل الزوجان المخرج محمد سامي والفنانة مي عُمر على الإقامة الذهبية، وقالت هي: «خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين، حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعبا».

وعلّق «سامي»: «كل الشكر والاحترام لدولة الإمارات العربية وللشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن، وعلى الاهتمام بـتطور الفن العربي وانتشاره عالميا».

وبالعودة أشهر إلى الوراء، تجد ثلاث نساء مشاهير أنضممن إلى قائمة الفنانين الحاصلين على الإقامة الذهبية، وهن الفنانة نيللي كريم والإعلامية بوسي شلبي والمُخرجة إيناس الدغيدي، واللاتي عبرن عن سعادتهن بحصولهن على الإقامة، حيث يفضلن تكرار زيارتهن إلى الإمارات.

وقالت ثلاثتهن أنهن يشعرن بالسعادة والبهجة، بتلك الخطوة وعلّقت الإعلامية بوسي شلبي أنهن يفضلن زيارة دبي، ويشعرن بالراحة والسعادة عند زيارة الإمارات، حيث أوضحت «كريم» أنها تزور دبي كثيرًا للسياحة وشراء الأشياء، لذا تشعر بالسعادة بالحصول على الإقامة.

وعبّرت الإعلامية «شلبي»، خلال برنامج «بالعربي ET»، عن زياراتها بكثافة إلى دبي، قائلة: «لا يوجد مكان في جواز السفر لختم أي تأشيرة جديدة، وذلك من كثرة زيارتي لدبي سواء للعمل أو السياحة»، وتابعت المُخرجة «الدغيدي»: «سعيدة بحصولي على الإقامة لأن هذا تكريمًا للفنانين العرب».

وكان من الفنانين المصريين الحاصلين على تلك الإقامة، الفنان محمد رمضان، سبتمبر الماضي، وقال عبر «انستجرام» بعد الحصول على الإقامة: «شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله، وحفظ حكامها وشعبها الغالي، ثقة في الله نجاح»، ومنذ أشهر، نال التأشيرة الذهبية محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

يذكر أن في 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.