العثور على جثة رضيع بجوار السكة الحديد بدشنا

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عثر أهالي قرية فاو غرب بمركز دشنا، اليوم الخميس، على جثة رضيع حديث الولادة، بجوار شريط السكة الحديد.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بالعثور على جثة طفل حديث الولادة، بجوار مزلقان السكة الحديد بقرية فاو غرب، التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الطفل مجهول الهوية ملفوف بقطعة قماش، وملقى بجوار شريط السكة الحديد جثة هامدة، وتم نقل جثة الرضيع إلى مشرحة مستشفى فاو.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.