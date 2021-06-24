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حبس شاب متهم بالنصب على المواطنين بالشرقية

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حبس شاب متهم بالنصب على المواطنين بالشرقية حبس شاب متهم بالنصب على المواطنين بالشرقية

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قررت نيابة منيا القمح برئاسة أحمد أبوزيد، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، الخميس، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين من خلال موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، وإيهامهم بعمله بالبنك المركزى وقدرته على توفير ماكينات خدمة فورى لهم وتحصل من بعض المواطنين على مبالغ مالية.

البداية بورود بلاغ إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من مواطنين بقيام شاب بالنصب عليهم من خلال موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم 29 عاما مقيم منيا القمح، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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