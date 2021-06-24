دي التجارة ولا بلاش..شركة أمريكية تحقق مبيعات 11 مليار دولار في 48 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجاوزت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في أمريكا خلال حدث Prime Day لأمازون لمدة 48 ساعة، المستويات القياسية من الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي تم الوصول إليها خلال حدث Cyber Monday من العام الماضي، وفقاً لتقرير جديد.

وبلغ إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية يومي الإثنين والثلاثاء نحو 11 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 6.1% مقارنة بحدث شهر أكتوبر من العام الماضي، وفقاً لمؤشر تتبعه Adobe Analytics، والذي يبحث في أكثر من تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة وأكثر من 100 مليون عنصر عبر 18 فئة منتجات.

Prime Day هو يوم خاص تقوم شركة أمازون بتخصيصه لتقديم بعض العروض والتخفيضات لمستخدمى خدمة Amazon Prime، والتي تصل لآلاف المنتجات، ويستمر هذا العرض لمدة 24 ساعة، وتختلف العروض والتخفيضات كل عام.

وقالت Adobe إن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بلغت 5.6 مليار دولار يوم الإثنين، فقط أي في اليوم الأول من Prime Day، و5.4 مليار دولار في اليوم الثاني، وأضافت الشركة في بيانها الرسمي، أن ذلك جعل يوم الإثنين أضخم يوم للمبيعات الرقمية حتى الآن هذا العام، ويوم الثلاثاء هو ثاني أكبر يوم.

أمازون برايم داي عبارة عن يومان تقوم أمازون بإحيائهم لمستخدمي خدمة أمازون برايم فقط، هذا اليوم تتوفر فيه آلاف العروض والتخفيضات على العديد من المنتجات بأسعار مخفضة ورمزية، وهي ليست مخصصة فقط لبلد معين أو مشترك معين طالما لديك اشتراك أمازون برايم.

وتشمل عروض وتخفيضات أمازون الهواتف الجوالة والاكسسوارات والالكترونيات والملابس وكمالياتها، والكتب والمكتبات الصوتية، والمأكولات ومواد التنظيف (البروتينات والأكل الخاص بالرياضيين)، وعروض رائعة للإشتراك في خدمات امازون مثل (امازون فيديو، امازون ميوزك الخ.)