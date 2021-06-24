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يلتقي فريق الشباب لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيرة سموحة، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الدور النهائي لبطولة الجمهورية.

ويضم الدور النهائي فرق الزمالك والأهلي وسموحة ووادى دجلة أكتوبر (أ) .

وتأهل الزمالك للمرحلة الثانية عقب فوزه على أندية المؤسسة العسكرية 3/ 0، ووادى دجلة المعادي 3 /1 بالجولتين السابقتين من المرحلة الأولى من الدور ذاته.

ويقود الفريق شريف مجاهد مديرا فنيا، وخاطر عبدالفتاح إداريا.