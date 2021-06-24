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حارس : هدفي التتويج بلقب كأس العرب

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حارس الزمالك: هدفي التتويج بلقب كأس العرب حارس : هدفي التتويج بلقب كأس العرب

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أعرب أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب بنادي عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه مع الوطني للشباب في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما والتي تستضيفها .

وقال أحمد نادر في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام المنتخب الجزائري في ثاني مواجهاته بالبطولة العربية، واستحق الفراعنة الانتصار وحصد النقاط الثلاث واحتلال الصدارة والتأهل للدور القادم من البطولة.

وأوضح الحارس أن لاعبي المنتخب يمتلكون الروح القتالية العالية والإصرار من أجل حصد لقب البطولة العربية ولا سيما وأنها تقام على الأراضي المصرية.

وأكمل الحارس أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به خلال أول مباراتين، مشيرا إلى أنه يتطلع لتطور مستواه باستمرار وأن يصبح حارس مصر الأول في المستقبل.

وأكد الحارس أنه يتطلع لحصد لقب البطولة العربية دون أي خسارة، مشيرا إلى أنه تعود في نادي الزمالك على الانتصارات وحصد الألقاب.

وأضاف أن منتخب مصر يضم مجموعة لاعبين على أعلى مستوى سواء من نادي الزمالك أو باقي الأندية، والجميع تعهد على بذل أقصى جهد لحصد لقب البطولة، وخاصة وأن في حالة حصد اللقب سيكون دافعا لكل اللاعبين في الحصول على فرصة مع الفريق الأول بأنديتهم بالفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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