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استقبل اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية جيانغ جيانهوا وزير مستشار سفارة الصين بالقاهرة ولي شين عضو القطاع السياسي بالسفارة وتبادل الطرفان التاكيد على توطيد أواصر الصداقة بين البلدين في اطار ما يجمع الشعبين من تاريخ مشترك من العلاقات المتميزة وفي اطار الاستعداد للقمة الصينية التي ينظمها الحزب الشيوعي الصيني والتي تحمل ابعاد وغايات انسانية مثلي والمقرر انعقادها يوم 6 من شهر يوليو المقبل ويشارك فيها حزب الحركة الوطنية المصرية افتراضياً بعدد من قيادات الصف الاول وعلي رأسهم رئيس الحزب .

وصرح خالد العوامي أمين الاعلان والمتحدث الرسمي للحزب بأن رئيس الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد على قد وجه خلال اللقاء التهنئة للشعب الصيني بمناسبة الذكري المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني الذي قاد الصين إلى مستوي متقدم من النمو والازدهار في قطاعات سياسية واقتصادية شتي بما جعل الصين دولة كبري لها ثقلها ببن دول العالم، معبراً عن سعادته باللقاء وما يحمله من دلالات على حميمية العلاقة والحرص على تطويرها .

واضاف متحدث الحركة الوطنية المصرية ان اللواء رؤوف السيد على أشاد أيضاً بعمق العلاقات التاريخية مشيراً إلى نجاح التجربة المصرية في الاصلاح الاقتصادي والتي باتت مثلاً يحتذي به امام كل دول العالم كدوله تخطت كثير من الصعاب والتحديات بفضل جهود القيادة السياسية ورؤيتها التنموية والاصلاحية التي استعادت دور مصر دولياً واقليمياً، واكد رئيس الحركة الوطنية ان الحركة الوطنية المصرية هو حزب داعم للدولة ومؤيداً لقرارات قيادتها السياسية انطلاقاً من جهود حكومية بذلت وتبذل واحدثت تطوراً ونهوصاً في العديد من المجالات التنموية والتي تضعنا على اعتاب جمهورية جديدة .

ومن جانبه اشاد جيانغ جيانهوا وزير مستشار سفارة الصين بالقاهرة بدور الدولة المصرية وتعاونها مع جمهورية الصين وبالاخص في اثناء جائحة كورنا مشيراً إلى المبادرة الانسانية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما ارسل وفداً برئاسة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد يحملون مساعدات إلى دولة الصين في بداية ائحة كورنا بما يعكس عمق العلاقات ومتانتها، وشدد وزير مستشار سفارة الصين على ان مصر دولة كبيرة ولها مكانتها سواء عربياً أو افريقياً أو دولياً لذا نحرص على ان تمتد علاقتنا بها وتتطور في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية بما يساهم في اسعاد شعوبنا وتحقيق معدلات تنموية مرتفعه تعود بالنفع على مستوي معيشة المواطنين وتقضي على معدلات الفقر .

وتابع جيانغ جيانهوا انهم خلال القمة الافتراضية والتي تحمل غايات انسانية ستنطلق في 6 يوليو المقبل وسيشارك فيها ما يقارب من الـ 500 حزب سياسي من كل دول العالم جميعهم يحملون شعار سعادة الشعوب ومواجهة التحديات العالمية التي تقف عائقاً امام تحقيق السلام والعدالة والامن والاستقرار بين كل شعوب العالم، كما اشاد وزير مستشار سفارة الصين بالقاهرة بدور حزب الحركة الوطنية المصرية في الحياة السياسية كحزب فاعل ومشارك ولديه من القواعد والكوادر التي تضعه في منزلة متقدمة معبراً عن حفاوة الاستقبال من جانب رئيس الحزب وقياداته خاصة وان الحزب سبق وشارك في عدد من الفاعليات واللقاءات والمؤتمرات المشتركة والتي احدثت حالة حراك ودعم للتواصل البناء الذي يزكي العمل الشعبي والسياسي والحزبي في اطار ما تقره القوانين المحلية في الدولتين موضحاً أن الاحزاب تلعب دوراً مهماً في حياة الشعوب لما تملكة من ادوات التحرك الجماهيري والنوافل مع السلطات الحاكمة بما يمكنها من ايجاد حلول واقعية لمشاكل الشعوب وتساهم ايضاً في تطوير العلاقات بين الدول وتدفع لها إلى خطوات متقدمة من التطور .

شارك في اللقاء اللواء احمد البلتاجي نائب رئيس الحزب والدكتور احمد الضبع الامين العام ونائب رئيس الحزب والنائب عبدالإله عبدالحميد أمين عام التنظيم واللواء عبداللطيف محمد مستشار رئيس الحزب والزكتور احمد رؤوف مستشار رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية وهشام الهرم الامين العام المساعد وخالد العوامي المتحدث الرسمي للحزب .