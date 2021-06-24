أخبار عاجلة

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة -
الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد -
جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13» -
ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا -
العربي بدر: الأهلي لم يتحدث معي بشأن العودة -
تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد -
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات -
«النواب» يوافق على تعديل «اللائحة الداخلية» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المنظمة العربية» تطالب بسرعة إرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

Print
«المنظمة العربية» تطالب بسرعة إرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا «المنظمة العربية» تطالب بسرعة إرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا (فرع المنظمة في ليبيا) عن ترحيبهما ودعمهما لمخرجات مؤتمر «برلين الثاني حول ليبيا» (برلين 2) والذي يدعم تنفيذ خارطة الطريق نحو استعادة السلم والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بحلول 24 ديسمبر المقبل.

وشددت المنظمتان في بيان مشترك، على الحاجة الماسة للإسراع بإخراج كل القوات الأجنبية ومجموعات المرتزقة الأجانب إلى خراج ليبيا لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار والحيلولة دون تشجيع أطراف محلية على التخلي عن الهدوء.

ورحبت المنظمتان بفتح الطريق الساحلي وإنهاء العوائق في تواصل أبناء البلاد شرقاً وغرباً، وبالقرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي مؤخراً، وخاصة حظر أية تحركات عسكرية.

وعبرت المنظمتان عن تقديرهما بأن تأمين إجراء الانتخابات في موعدها يعد السبيل الأساس لإنهاء ميراث عقد كامل من الفوضى التي عانى منها الشعب، على نحو يفضي إلى تشكيل سلطة وطنية شرعية منتخبة ذات استدامة يكون بوسعها التغلب على العوائق الأخرى.

وأكد البيان مع إدراك المنظمتان للعقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، غير أن أي سبيل آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خارطة الطريق بصور متنوعة، ولذا فإن التشبث بالانتخابات هو ما يضمن توفير مخرج قابل للاستدامة من الأزمة بموجب الإرادة الشعبية، ومن شأنه أن يفضي إلى التغلب على العوائق الأخرى.

وتتطلع المنظمتان لسرعة إيفاد الأمم المتحدة لبعثة المراقبة لوقف إطلاق النار في البلاد والتعاون مع اللجنة العسكرية «5 + 5» لتأمين الاستقرار المنشود لإجراء العملية الانتخابية، مع وضع مهلة زمنية محددة لخروج كافة القوات الأجنبية من البلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»

جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»