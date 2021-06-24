طلب إحاطة حول إرتفاع معدلات قوائم الإنتظار في العلاج على نفقة الدولة

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تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلى كلا رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع معدلات قوائم الإنتظار في العلاج على نفقة الدولة وما يترتب عليه من وفاة المواطنين.

وقالت «مدني» في طلبها أنها تلقت العديد من الشكاوى والإستغاثات من المواطنين بسبب تأخر حصول ذويهم على العلاج على نفقة الدولة، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، ومن ثم الوفاة.

وذكرت النائبة، أن هذا الأمر يستتبع معه ضرورة الوقوف على ما يحدث داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، وحل المشكلات العملية الموجودة بها والعمل على إنهاء قوائم الإنتظار وسرعة تلقي المواطنين للعلاج خاصة الحالات الأكثر إحتياجًا.