أخبار عاجلة

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة -
الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد -
جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13» -
ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا -
العربي بدر: الأهلي لم يتحدث معي بشأن العودة -
تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد -
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات -
«النواب» يوافق على تعديل «اللائحة الداخلية» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طلب إحاطة حول إرتفاع معدلات قوائم الإنتظار في العلاج على نفقة الدولة

Print
طلب إحاطة حول إرتفاع معدلات قوائم الإنتظار في العلاج على نفقة الدولة طلب إحاطة حول إرتفاع معدلات قوائم الإنتظار في العلاج على نفقة الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلى كلا رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع معدلات قوائم الإنتظار في العلاج على نفقة الدولة وما يترتب عليه من وفاة المواطنين.

وقالت «مدني» في طلبها أنها تلقت العديد من الشكاوى والإستغاثات من المواطنين بسبب تأخر حصول ذويهم على العلاج على نفقة الدولة، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، ومن ثم الوفاة.

وذكرت النائبة، أن هذا الأمر يستتبع معه ضرورة الوقوف على ما يحدث داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، وحل المشكلات العملية الموجودة بها والعمل على إنهاء قوائم الإنتظار وسرعة تلقي المواطنين للعلاج خاصة الحالات الأكثر إحتياجًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»

جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»