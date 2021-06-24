«التعليم»: جهة سيادية تتولى تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة بلجان الثانوية العامة

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خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات لفتح المدارس الثانوية أمام مندوبي أحدي الجهات السيادية لتركيب وتشغيل منظومة كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

ونص خطاب الوزارة المديريات والإدارات التعليمية على أنه في إطار استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الثانوية العامة فقد تعاقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهة سيادية لتنفيذ منظومة تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة في جميع اللجان.

كما نص الخطاب على إنه في هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها (كلجان سير)، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار 24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من انهاء الاعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم اعمال امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك إجراءات تأمين صارمة ستطبق في امتحانات الثانوية العامة النهائية، ستتكلف تكلفة باهظة بتعاون أجهزة الدولة.