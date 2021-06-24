أخبار عاجلة

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة -
الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد -
جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13» -
ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا -
العربي بدر: الأهلي لم يتحدث معي بشأن العودة -
تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد -
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات -
«النواب» يوافق على تعديل «اللائحة الداخلية» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«التعليم»: جهة سيادية تتولى تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة بلجان الثانوية العامة

Print
«التعليم»: جهة سيادية تتولى تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة بلجان الثانوية العامة «التعليم»: جهة سيادية تتولى تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة بلجان الثانوية العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات لفتح المدارس الثانوية أمام مندوبي أحدي الجهات السيادية لتركيب وتشغيل منظومة كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

ونص خطاب الوزارة المديريات والإدارات التعليمية على أنه في إطار استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الثانوية العامة فقد تعاقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهة سيادية لتنفيذ منظومة تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة في جميع اللجان.

كما نص الخطاب على إنه في هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها (كلجان سير)، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار 24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من انهاء الاعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم اعمال امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك إجراءات تأمين صارمة ستطبق في امتحانات الثانوية العامة النهائية، ستتكلف تكلفة باهظة بتعاون أجهزة الدولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»

جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»