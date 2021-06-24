إيهاب جلال يركز على الكرات العرضية استعدادًا لسموحة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، صباح اليوم الخميس، استعداداته لخوض مباراة سموحة، في مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية، أبرزها التسديد والضغط السريع على حامل الكرة.

كما حرص إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، قبل أن يتم خوض مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة.

وعلى هامش المران، واصل حسين السيد وعبدالله جمعة ظهيرا الفريق خوض تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب.

وأدى حراس المرمى تدريبات تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال، واختتم بتقسيمة للوقوف على استيعاب اللاعبين للخطط الفنية.

ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة، الأحد المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.