صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعين رانيا نشار رئيسة لإدارة الامتثال والحوكمة

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الرياض – مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي للمملكة، اليوم الخميس عن تعيين رانيا نشار، رئيسة للإدارة العامة للالتزام والحوكمة في الصندوق.

وأوضح الصندوق السيادي، في بيان أن رانيا نشار انضمت إلى صندوق الاستثمارات العامة لتشغل منصب مستشار محافظ الصندوق ياسر الرميان في فبراير/ شباط 2021؛ لتقديم الاستشارات في مجال الأعمال والحوكمة؛ وذلك اعتماداً على خبرتها المهنية في قطاع المصرفية لأكثر من 20 عاماً.

كما لفت إلى أن نشار شغلت قبل انضمامها إلى الصندوق، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية؛ ما يجعلها أول سيدة سعودية تقود مجموعة مصرفية كبرى في المملكة العربية السعودية. وكان انضمامها الأول للمجموعة في عام 1997، حيث شغلت في بداية مسيرتها المهنية المصرفية مناصب متعددة في مختلف إدارات المجموعة وساهمت في تطوير قطاعات الأعمال في المجموعة.

وشغلت "نشار" أيضاً العديد من المناصب القيادية والاستشارية الأخرى، فخلال فترة عملها كرئيس تنفيذي لمجموعة سامبا المالية، شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، وعضو مجلس إدارة بنك سامبا المحدود في باكستان وسامبا جلوبال ماركتس ليمتد، كما شغلت عضوية مجلس إدارة معهد التمويل الدولي.

وقام مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية بتعيين نشار بمنصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للهيئة، وتشغل رانيا كذلك عضوية مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، ومجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والهيئة السعودية للفضاء، والاتحاد السعودي للبولو، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، كما ترأس لجنة المراجعة في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكانت رانيا نشار أول سيدة سعودية تقود مهام والمراجعة والمخاطر لجميع مجالات الأعمال والعمليات في مجموعة سامبا المالية، بما في ذلك الأعمال الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وإدارة المخاطر، وهي أيضاً أول سيدة في القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي تقود "مجموعة الالتزام"، وأول سيدة سعودية تحصل على لقب اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من قبل جمعية أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين ACAMS في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتراست، خارج القطاع المصرفي، مجلس سيدات الأعمال في مجموعة أعمال العشرين أثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وكذلك تحالف EMPOWER.

وحصلت رانيا نشار على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، وتم تكريمها من قبل فوربس في مناسبات متعددة لإنجازاتها المهنية، حيث تم تصنيفها ضمن أقوى 100 امرأة في العالم خلال الأعوام 2018 و2019 و2020.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية، شملت تعيين رانيا محمود نشار مستشاراً لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية، شملت تعيين رانيا محمود نشار مستشاراً لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

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