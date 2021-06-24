وكيل تعليم مطروح يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية 

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عاطف سلامة وكيل تعليم مطروح، اليوم الخميس، بجولة ميدانية تفقدية مفاجئة بديوان إدارة الحمام التعليمية لمتابعة ورصد سير العمل بكافة الاقسام الفنية والإدارية بها وذلك بحضور ذكي محمد مصطفي مدير الإدارة التعليمية ومصطفي محمود وكيل الإدارة.

وأكد سلامة للعاملين بديوان الإدارة ضرورة الالتزام بالسرعة في الأداء والدقة في العمل لانهاء كافة الإجراءات الإدارية واستيفاء الاستمارات المالية في مواعيدها المحددة حفاظا على حقوق المعلمين والعاملين .

وتابع وكيل الوزارة مسار امتحانات اليوم الخامس للدبلومات الفنية من داخل غرفة العمليات الفرعية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان الامتحانية الثلاث بإدارة الحمام وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا .

وعقد مدير تعليم مطروح إجتماعا مع مسئولي الإدارة مشدداً خلاله على ضرورة مواصلة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية يوليو المقبل ومتابعة جاهزية الاستراحات الحكومية ومؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود من اجل تحقيق عملية تعليمية متميزة بمدارس مدينة الحمام والقري والنجوع التابعة لها.