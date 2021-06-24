«سعفان» يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة (صور)

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التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، الخميس، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك فيما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والوقوف على آخر مستجدات المشروعات المشتركة بين الجانبين .

في مستهل اللقاء رحب الوزير بمدير مكتب المنظمة، مؤكدا التعاون المستمر فيما بين الوزارة، ومكتب المنظمة بالقاهرة، شركاء الوزارة في مشروعاتها من أجل خدمة العمال في الدولة المصرية .

ووجه الوزير بدراسة المشروعات التي يتم تنفيذها، والوقوف على آخر مستجداتها، وتحديد المشكلات والعقبات أمام تنفيذها على الوجه المطلوب، والعمل على وضع حلول سريعة لها للمضي قدماً إلى إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المرجو منها .

ومن المقرر أن يحضر الوزير الاجتماع الدوري في الخميس الثاني من كل شهر بحضور أريك اوشلان ليتم مناقشة مستجدات الأعمال، وتذليل أية عقبات، ومساعدة فريق العمل من الجانبين على القيام بمهامهم الموكلة إليهم.

بدوره قدم مدير مكتب منظمة العمل بالقاهرة اريك اوشلان، الشكر والتقدير للوزير، على المجهودات الطيبة التي يقدمها لخدمة المشروعات المشتركة فيما بين المنظمة والوزارة، مؤكداً استعداد المكتب لتلقي أي ملاحظات من الوزارة على المشروعات التي يتم تنفيذها حتى يتم تداركها في أثناء التنفيذ، للوصول لمستويات الأداء المطلوبة والمستهدفة .

حضر الاجتماع، إيهاب عبدالعاطى المستشار القانوني للوزارة، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وسارة صبري مديرة البرامج بمكتب المنظمة بالقاهرة.

:"سعفان" و"وأوشلان" يبحثان المشروعات المشتركة بين مصر و العمل الدولية

:"سعفان" و"وأوشلان" يبحثان المشروعات المشتركة بين مصر و العمل الدولية