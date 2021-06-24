تسليم 644 وحدة سكنية بالتجمعين الأول والثاني في أسوان

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إطلاق إسم «كمباوند اللوتس» على مشروع الإسكان المميز بمدينة أسوان، حيث تم تسليم 644 وحدة سكنية في التجمعين الأول والثاني ما بين التشطيب الكامل والنصف تشطيب، فيما تم تجهيز 552 وحدة سكنية للتسليم بعد قيام إحدى شركات المقاولات بتلافي كافة الملاحظات واستكمال النواقص داخل الشقق وهو الذي يتوازى مع قيام شركة المحمودية بالتنسيق مع إتحاد ملاك هذه الوحدات لإستكمال أعمال التشطيب والمصاعد الكهربائية ومداخل الرخام وغيرها .

جاء ذلك أثناء قيام اللواء أشرف عطية بجولة تفقدية داخل التجمعين الأول والثاني يرافقه الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ومسئولي الجهات التنفيذية، وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته باختيار مواقع لمجمع الخدمات في مكان متميز بعيداً عن العمارات السكنية حتى لا تسبب أي ضوضاء أو مضايقات للسكان حيث ستضم مسجد على مساحة ألفين م2 وهايبر وغيرها من الخدمات الأخرى، لافتاً إلى أنه تم إنهاء ترفيق التجمع الأول بالكامل من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي واتصالات، فيما متبقي في التجمع الثاني توصيل الغاز الطبيعى بعد إمداد الشركة بخرائط مساحية للمنطقة، كما أنه تم الإتفاق مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على البدء في تنفيذ الحل الدائم لتوفير مياه الشرب لعمارات اللوتس بإنشاء خزان علوى في موقع مناسب مع ربطه بالشبكات المتصلة بمحطة جبل شيشة .

وشدد أشرف عطية على رفع التراكمات ومخلفات البناء تمهيداً لتنفيذ اللاندسكيب وحدائق عامة وأماكن ترفيهية متميزة وهو الذي يتوازى مع البدء في تنفيذ طريق يربط بين التجمعين الأول والثاني وأيضاً طريق السادات البديل الشلال / المحمودية حيث جارى وضع طبقة الأساس يعقبه الرصف بطول 400 متر وبعرض 16 متر، موجهاً إلى إستكمال أعمال التكاسي والسلالم للربط بين مواقع العمارات ذات المناسيب المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة كهرباء مصر العليا للنقل لتحويل خطوط الضغط العالي للكهرباء إلى بلدورات لحماية المواطنين ولخلق مساحات إضافية تساهم في إنشاء خدمات أخرى تصب في صالح الحاجزين .