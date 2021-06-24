وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية

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تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.شيرين عبدالقادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار توجه معهد بحوث الإلكترونيات في استراتيجيته الحالية لإنشاء معمل مركزي بحثي لاختبار مكونات النفايات الإلكترونية وعمل الدراسات اللازمة لإعادة الاستفادة منها، تم عقد اجتماع مع د.حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا CEDARE، وغادة مغنى منسق البرنامج، وبحضور د.محمود فخر الدين رئيس الوحدة ذات طابع خاص بمعهد بحوث الإلكترونيات ورئيس اللجنة الفرعية للمخلفات الإلكترونية المنبثقة من اللجنة الوطنية لإعادة تدوير المخلفات.

وناقش الاجتماع أهمية تنفيذ مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية، وإنشاء معمل مركزي بمعهد بحوث الإلكترونيات لاختبار المكونات الإلكترونية، وتوفير التدريب العملي للباحثين، والعمل كمعمل بحثي في المنطقة للمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير تدريب TOT للباحثين من مختلف التخصصات داخل المعهد على النفايات الإلكترونية بناءً على منهج SRI المطور، حيث تم الاتفاق أن يستهدف التدريب مختلف مراحل إعادة التدوير وهى: تفكيك واختبار ومراقبة الجودة، إعادة التجميع.

جدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقوم حاليًا بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات بوضع دراسة خارطة طريق لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية- الاقتصاد الدائري- من خلال الباحث الرئيسي للمشروع د.شيرين عبدالقادر، حيث يهدف المشروع المدعوم من الأكاديمية لتقديم دراسة شاملة عن صناعة الإلكترونيات في مصر، وطرق معالجة المخلفات الإلكترونية على مستوى مصر والدول العربية والإفريقية؛ بهدف اقتراح خارطة طريق لصناعة المخلفات الإلكترونية في مصر.